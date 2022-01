A Sanremo si parla di cultura della legalità nello showbusiness

Durante il periodo del Festival, in Piazza Colombo, a pochi passi dal teatro Ariston, la Cooperativa Esibirsi, in collaborazione con VOCI.fm, , offrirà informazioni e consulenze gratuite a tutti i lavoratori dello spettacolo su oneri e onori che riguardano gli operatori del settore.

Esibirsi è una realtà attiva dal 2002 che si occupa di regolarizzare i lavoratori dello spettacolo a livello previdenziale e fiscale

4.500 soci attivi e 260.000 esibizioni regolarizzate sono alcune dei numeri di questa importante realtà italiana.

Tra i soci spiccano anche nomi illustri come il premio oscar Louis Bacalov (scomparso il 15 novembre 2017), i Jalisse (vincitori del Festival di Sanremo 1997) fino al Direttore d’orchestra Claudio Junior Bielli che dirigerà proprio uno dei Big della 72ma edizione.

“lavorare in regola è fondamentale per dare forza al settore dello spettacolo -dice Giuliano Biasin, Vicepresidente della Cooperativa- perché è l’unico modo per ridare la necessaria vitalità ad un settore che, già in grossa crisi prima della pandemia, durante la quale abbiamo aiutato molti artisti ad ottenere i rimborsi previsti dal Governo, anche partecipando agli incontri con i Ministri Andrea Orlando e Dario Franceschini.”

“Vogliamo diffondere la cultura della legalità per i lavoratori dello spettacolo e far conoscere i vantaggi che questo comporta. – conclude Biasin .”