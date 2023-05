Milano Music Worker Week

una settimana di consulenze gratuite per tutti gli artisti

Da Martedì 09 a Sabato 13 Maggio, dalle ore 9.00 alle ore 19.00, lo staff della Cooperativa Esibirsi sarà presente a Milano per offrire consulenze gratuite a tutti gli artisti e lavoratori dello spettacolo in merito alle tematiche di regolarizzazione previdenziale e amministrative nel mondo dello show business.

Deejay, Musicisti, Band, Comici, Presentatori etc… oltre che artisti, sono lavoratori dello spettacolo con precise regole in termini previdenziali e fiscali, ma nel nostro paese c’è ancora una attenzione inadeguata su quanto il “sommerso” crei problemi all’intera filiera del settore che, è bene ricordato, coinvolge decine di migliaia di operatori.

Questa lacunosa conoscenza fa sì che i committenti (gestori di locali organizzatori di eventi etc…), ma anche gli artisti, sottoposti a controlli degli enti preposti, possano ricevere pesanti sanzioni per non aver ottemperato agli obblighi Legge.

La Cooperativa esibirsi, nata nel 2002, è la più grande realtà italiana del settore, con oltre 7.000 soci attivi, e ha annoverato al suo interno anche artisti illustri sia italiani che internazionali, come il maestro Luis Bakalov, Premio Oscar per le musiche de “il Postino” con Massimo Troisi.

Oltre a fornire formazione a 360° a titolo gratuito in vari workshop in tutta Italia, Esibirsi è attiva anche a livello istituzionale, attraverso il Coordinamento StaGe (Coordinamento Musica e Spettacolo Indipendente ed Emergente), presso le sedi competenti, sia per tutelare i lavoratori dello spettacolo che nel fornire proposte per migliorare il quadro normativo del settore.

Milano Music Worker Week sarà quindi una importante occasione per incontrare e informare al meglio i lavoratori dello spettacolo su quali siano gli adempimenti necessari per operare in piena sicurezza e nella completa legalità.

Le consulenze saranno totalmente gratuite e si svolgeranno all’interno del Campus Coworking in via Sammartini, 23.

Necessario appuntamento da prenotare tramite il modulo disponibile all’indirizzo https://esibirsi.it/mmww