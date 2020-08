Link Sponsorizzati



Microgaming e la storia delle slot: dieci titoli imperdibili

Quando si parla di Microgaming si fa riferimento, senza dubbio, alla storia dei giochi da casinò. Si tratta infatti della software house leader nel settore di produzione e creazione di giochi da casinò, una società nata nel 1994 e diventata una vera e propria leader del settore. Tra le altre cose Microgaming è stata anche un’azienda pionieristica: la prima a sviluppare il primo gioco mobile nel 2004 e, nel 2008, a lanciare la prima slot machine con 100 linee di pagamento.

Di Microgaming è ben nota soprattutto la qualità, sia tra i giocatori sia tra gli operatori. Negli ultimi anni la società ha superato tutti per premi ricevuti, oltre cinquanta a livello internazionale, ed ha il singolare merito di essere entrata nel Guinness World’s Record per il Jackpot più elevato mai pagato da un gioco di slot machine online, ovverosia 13. 213. 838 sterline. Nel settore del gioco d’azzardo le slot machine Microgaming sono il top di gamma, corredate da un’offerta che in rete è ricca e generosa. Il catalogo slot comprende circa 400 titoli, molti dei quali ispirati a capolavori del cinema e della letteratura. La grafica e il gameplay fanno il resto.

Le migliori slot machine prodotte da Microgaming

Sono tanti i titoli di Microgaming capaci di essersi imposti come autentici must tra i videogiocatori. Slotsgratisonline ha selezionato le dieci migliori slot machine prodotte da Microgaming , che oggi è possibile trovare sul mercato.

A cominciare dalla celeberrima Immortal Romance, slot ispirata al mondo dei vampiri, composta da 5 rulli e 243 linee di pagamento. Questa slot contiene al suo interno tanti diversi mini-giochi, che offrono la possibilità di vincere fino ad un massimo di 25 giri gratis.

Impossibile non menzionare nella carrellata Thunderstruck 2 prima in assoluto in cui sia stato introdotto un sistema di pagamento delle vincite basato su 243 modi. Molte funzioni speciali per questa slot, resa unica da una grafica mozzafiato e da effetti audio coinvolgenti. La slot machine inoltre offre 4 diverse modalità di attivazione dei free spin, bonus e numero di giocate differenti.

Tanto cinema e serialità nell’offerta Microgaming: la software house ha, nel suo catalogo, anche Game of Thrones, iconica slot basata sulla serie tv campione di incassi nel mondo. Grafica divina, immagini riprodotte fedelmente alla serie e la colonna sonora epica ad accompagnare le giocate piene di bonus, premi e free spins. Sulla scorta di GOT, spicca anche la slot machine ispirata ai romanzi del Mago di Oz, Book of Oz, lanciata da Microgaming nel 2018. In essa spiccano tutti i personaggi popolari della saga letteraria, in una slot online che prevede l’introduzione di bonus round interattivi che sbloccano parecchi premi.

Dal mondo del cinema Microgaming ha tirato fuori altri due popolari giochi: il primo è Jurassic Park, un gioiello per tutti gli appassionati. La seconda è Tomb Raider e qui si è dinanzi ad un vero e proprio capolavoro. Questa slot presenta qualità sorprendenti per gioco e gameplay, costello di scatter, bonus e wild e per natura si adatta ad un pubblico molto variegato.



Ancora: altra slot particolarmente amata è Rabbit in the Hat, una delle new entry di casa Microgaming, che permette di vincere jackpot fino a 90.000 crediti e sfruttare 4 fantastici bonus. Non mancano anche accenni alla storia dei giochi da casinò, con la software house che con Lucky Riches Hyperspins ha voluto rendere omaggio alla Las Vegas di un tempo: slot classica questa, con cinque rulli e tre file con 243 linee di pagamento.

Infine impossibile non citare due must: la slot machine Arctic Fortune, completamente ispirata alla cultura vichinga, con cinque rulli e nel 1.024 combinazioni possibili. E Jekyll&Hyde, direttamente dai romanzi di Robert Louis Stevenson.