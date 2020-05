ForTune si evolve e diventa VOIS

il CEO Francesco Tassi racconta transizioni e progetti della azienda che lavora sui Podcast

Link Sponsorizzati



Francesco Tassi, CEO di una piccola startup creata nel 2018 crea Fortune.fm, che si occupa di comunicazione e altro, incluso il podcasting

Link Sponsorizzati





Oggi quella startup viene ridisegnata e focalizzata in un nuovo progetto, molto più in focus sui Podcast come mezzo “principe” per lo storytelling aziendale.

Nasco così VOIS.Fm, che Francesco ci racconta in questa dichiarazione.

“Abbiamo iniziato a discutere di podcast quando ancora in pochissimi lo facevano e, nonostante le difficoltà iniziali, siamo fieri che oggi anche in Italia si parli sempre di più di podcast.

I dati dimostrano infatti che l’interesse nei confronti dei podcast e dell’audio in generale sta vivendo un periodo di rinnovata centralità in tutti i quattro angoli del pianeta.

Quando ci siamo chiesti come rappresentare questo cambiamento, ci siamo resi conto che cuffie e microfoni non erano sufficienti. Dovevamo tornare ancora più indietro, guardarci indietro. Era il momento di tornare all’origine, e lì abbiamo ritrovato la voce, e lo abbiamo scritto così: V-O-I-S, che in francese significa “vedere”, perché è proprio quello che facciamo con i podcast, facciamo vedere e immaginare.

In questi anni di grande passione, ci sono sempre stati alcuni pilastri che hanno contraddistinto il nostro lavoro e la nostra visione delle cose.

Uno tra questi è proprio il ruolo centrale che la voce riveste nella comunicazione e nei dispositivi tecnologici a nostra disposizione.

La voce è donna: la prima voce che sentiamo è quella di nostra madre e, da subito, il nostro istinto innato ci fa capire che il suono di quella voce femminile è il suono della vita e della nostra sopravvivenza.

La voce è il primissimo pianto quando ci affacciamo per la prima volta al mondo e lasciamo quel nido protetto che era il grembo di nostra madre.

La voce è emozioni: tramite la parola e la tonalità della nostra voce possiamo trasmettere gioia, allegria, divertimento ma anche dolore, rabbia, tristezza, sofferenza.

La voce è la rivendicazione della nostra personalità, dei nostri pensieri e della nostra creatività.

La voce degli altri è una compagna di vita, in grado di farci sentire meno soli e di rincuorarci nei momenti più bui.

La voce e l’audio sono i podcast e VOIS.FM riparte proprio da qui.

Intervista audio Completa Francesco Tassi disponibile su DReporter