“3 Cantautori: Un Viaggio nella Musica Indimenticabile”.

Questa iniziativa celebra il genio musicale di Franco Battiato, Lucio Battisti e Lucio Dalla, guidando il pubblico in un’esplorazione delle loro opere che hanno segnato la storia della musica italiana.

L’intento è duplice: riscoprire le melodie che hanno emozionato intere generazioni, presentandole in una chiave autentica ai più giovani, e onorare l’eredità di questi tre artisti, la cui influenza si estende ben oltre le loro canzoni.

“3 Cantautori” si impegna a preservare la purezza e l’intensità emotiva delle composizioni originali, garantendo così che l’essenza delle loro opere raggiunga il cuore del pubblico senza distorsioni. Questo progetto non solo avvicina le generazioni attraverso la musica, ma sottolinea anche l’importanza di custodire il patrimonio culturale del nostro paese.

Dopo una prima esibizione al Teatro Vittoria Manzoni di Massarosa (LU) il 12 aprile, lo spettacolo si mostrerà al pubblico toscano e delle regioni vicine durante l’estate, promettendo un’atmosfera intima e ricca di emozioni, dove luci soffuse e proiezioni atmosferiche faranno da cornice a un repertorio indimenticabile.

Sul palco, sei musicisti professionisti e due solisti daranno vita alle canzoni, accompagnati dai ballerini di Studio Live Dance Academy. Tra i solisti spiccano Marco Forconi, ideatore del progetto e veterano della scena musicale, che ha scelto come vocalist femminile Barbara Pitti, talentuosa cantante con una ricca esperienza live e in studio.

In Agosto, ci sarà poi l’appuntamento all’internod ella Kermesse Marenia NonSoloMare , che promette di essere uno degli highlight dell’estate musicale, inserito in un calendario di eventi che celebra la diversità culturale e artistica, contribuendo a rendere il litorale pisano un punto di riferimento per l’intrattenimento di qualità, curata da Paolo Pesciatini, Assessore al Comune di Pisa con responsabilità per le Attività produttive, il Commercio, il Turismo e il Demanio marittimo, coinvolto nel miglioramento continuo di questo evento estivo, che sta guadagnando sempre più prestigio e importanza.

Attraverso “3 Cantautori”, l’estate si arricchisce di un dialogo tra passato e presente, dimostrando che la musica di Battiato, Battisti e Dalla continua a vivere e a ispirare, un ponte tra generazioni che celebra la continuità e l’innovazione nella tradizione musicale italiana.